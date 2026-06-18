Después de una larga semana, la Copa del Mundo de 2026 dará el silbatazo para la segunda jornada de la Fase de Grupos, donde la Selección Mexicana se medirá contra Corea del Sur por el liderato del Grupo A.

El partido del Tricolor cerrará la agenda de este jueves, 18 de junio. Sin embargo, a lo largo del día se disputarán cuatro compromisos: dos del Grupo A y dos del Grupo B. De ellos, solo el de México se transmitirá por televisión abierta.

En el Grupo A, donde se encuentra la Selección Mexicana, Chequia y Sudáfrica se medirán con la obligación de sacar una victoria. Para ambas selecciones será un duelo urgido por sumar puntos, después de vivir un debut para el olvido.

Por otra parte, la anfitriona Canadá jugará contra Qatar en la búsqueda de su primera victoria. Un escenario similar al que Suiza y Bosnia-Herzegovina, ya que sumaron empates en el arranque del torneo de la FIFA.

Estos son los horarios y canales de transmisión para ver los partidos de la segunda jornada de la Fase de Grupos, misma que se extenderá hasta el próximo martes, 23 de junio.

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Selección Mexicana previo a su encuentro ante Sudáfrica en el Mundial 2026. FOTO: IMAGO7

Este es el calendario para ver la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026

Jueves, 18 de junio

Chequia vs Sudáfrica | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | 10:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . Suiza vs Bosnia-Herzegovina | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | 13:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . Canadá vs Qatar | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de ViX .

vs | 16:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por el pase mundialista de . México vs Corea del Sur | 19:00 horas (tiempo del centro de México) | Transmisión por Azteca 7, Canal 5, TUDN, Nu9ve y el pase mundialista de ViX.

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