Universal Deportes | 23-06-26 | 10:16 | Actualizada | 23-06-26 | 10:16 |

La actividad de la Copa del Mundo continúa este martes y arranca desde temprano con un atractivo duelo que tendrá como protagonista a Portugal y a Cristiano Ronaldo, referente indiscutible del conjunto luso, que buscará encaminar a su selección hacia sus primeros tres puntos en el torneo.

Del otro lado estará Uzbekistán, una escuadra que vive una participación histórica tras su debut mundialista y que llega golpeada luego de caer en su presentación ante Colombia. Sin embargo, el conjunto asiático intentará competir con intensidad y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

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Con la urgencia de sumar y mantenerse en la pelea por la clasificación, ambos equipos saltarán al campo con la misión de imponer condiciones y acercarse a la siguiente ronda. La ilusión está intacta en cada plantilla, que buscará regalarle una alegría a sus aficionados en un partido que promete emociones desde el silbatazo inicial.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 12:24 PM

Otro más de Portugal

El equipo luso encuentra un tanto más tras rebotes: (4-0) 


Universal Deportes 12:11 PM

Comienza el Segundo Tiempo

Las acciones vuelven tras el descanso 

Universal Deportes 11:51 AM

Fin del Primer Tiempo

Luego de 45 minutos: Portugal 3 - Uzbekistán 0

Universal Deportes 11:39 AM

Doblete de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo marca antes del descanso al minuto 38

Universal Deportes 11:24 AM

El segundo de Portugal

Portugal aumenta su ventaja con gol de Nuno Mendes al minuto 17

Universal Deportes 11:06 AM

Gooooool de Cristiano Ronaldo

Portugal encuentra el primer gol de los pies de Cristiano Ronaldo 

Universal Deportes 10:59 AM

Comienza el partido

Portugal mueve el balón y comienzan las acciones 

Universal Deportes 10:55 AM

Ya los equipos en la cancha

Portugal y Uzbekistán ya están listo para iniciar el juego en Houston 

Universal Deportes 10:14 AM

¿Dónde se juega el partido?

El partido Portugal vs Uzbekistánse juega en Houston, Texas (Estados Unidos)


Universal Deportes 10:13 AM

¿Quién será el árbitro?

Jalal Jayed (Marruecos) es central de FIFA para el juego 


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