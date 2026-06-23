La actividad de la Copa del Mundo continúa este martes y arranca desde temprano con un atractivo duelo que tendrá como protagonista a Portugal y a Cristiano Ronaldo, referente indiscutible del conjunto luso, que buscará encaminar a su selección hacia sus primeros tres puntos en el torneo.

Del otro lado estará Uzbekistán, una escuadra que vive una participación histórica tras su debut mundialista y que llega golpeada luego de caer en su presentación ante Colombia. Sin embargo, el conjunto asiático intentará competir con intensidad y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.

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Con la urgencia de sumar y mantenerse en la pelea por la clasificación, ambos equipos saltarán al campo con la misión de imponer condiciones y acercarse a la siguiente ronda. La ilusión está intacta en cada plantilla, que buscará regalarle una alegría a sus aficionados en un partido que promete emociones desde el silbatazo inicial.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

Universal Deportes 12:24 PM Otro más de Portugal El equipo luso encuentra un tanto más tras rebotes: (4-0)





Universal Deportes 12:11 PM Comienza el Segundo Tiempo Las acciones vuelven tras el descanso

Universal Deportes 11:51 AM Fin del Primer Tiempo Luego de 45 minutos: Portugal 3 - Uzbekistán 0

Universal Deportes 11:39 AM Doblete de Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo marca antes del descanso al minuto 38

Universal Deportes 11:24 AM El segundo de Portugal Portugal aumenta su ventaja con gol de Nuno Mendes al minuto 17

Universal Deportes 11:06 AM Gooooool de Cristiano Ronaldo Portugal encuentra el primer gol de los pies de Cristiano Ronaldo

Universal Deportes 10:59 AM Comienza el partido Portugal mueve el balón y comienzan las acciones

Universal Deportes 10:55 AM Ya los equipos en la cancha Portugal y Uzbekistán ya están listo para iniciar el juego en Houston

Universal Deportes 10:14 AM ¿Dónde se juega el partido? El partido Portugal vs Uzbekistán se juega en Houston, Texas (Estados Unidos)

