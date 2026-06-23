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La actividad de la Copa del Mundo continúa este martes y arranca desde temprano con un atractivo duelo que tendrá como protagonista a Portugal y a Cristiano Ronaldo, referente indiscutible del conjunto luso, que buscará encaminar a su selección hacia sus primeros tres puntos en el torneo.
Del otro lado estará Uzbekistán, una escuadra que vive una participación histórica tras su debut mundialista y que llega golpeada luego de caer en su presentación ante Colombia. Sin embargo, el conjunto asiático intentará competir con intensidad y aprovechar cualquier oportunidad para sorprender.
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Con la urgencia de sumar y mantenerse en la pelea por la clasificación, ambos equipos saltarán al campo con la misión de imponer condiciones y acercarse a la siguiente ronda. La ilusión está intacta en cada plantilla, que buscará regalarle una alegría a sus aficionados en un partido que promete emociones desde el silbatazo inicial.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 12:24 PM
Otro más de Portugal
El equipo luso encuentra un tanto más tras rebotes: (4-0)
Universal Deportes 12:11 PM
Comienza el Segundo Tiempo
Las acciones vuelven tras el descanso
Universal Deportes 11:51 AM
Fin del Primer Tiempo
Luego de 45 minutos: Portugal 3 - Uzbekistán 0
Universal Deportes 11:39 AM
Doblete de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo marca antes del descanso al minuto 38
Universal Deportes 11:24 AM
El segundo de Portugal
Portugal aumenta su ventaja con gol de Nuno Mendes al minuto 17
Universal Deportes 11:06 AM
Gooooool de Cristiano Ronaldo
Portugal encuentra el primer gol de los pies de Cristiano Ronaldo
Universal Deportes 10:59 AM
Comienza el partido
Portugal mueve el balón y comienzan las acciones
Universal Deportes 10:55 AM
Ya los equipos en la cancha
Portugal y Uzbekistán ya están listo para iniciar el juego en Houston
Universal Deportes 10:14 AM
¿Dónde se juega el partido?
Universal Deportes 10:13 AM
¿Quién será el árbitro?
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