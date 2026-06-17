Portugal y la República Democrática del Congo se presentan en la Copa del Mundo de 2026 con escenarios muy distintos, pero con la misma intención de iniciar su camino con un resultado positivo. El conjunto europeo llega rodeado de expectativas, consciente de que este primer compromiso puede marcar el rumbo en un grupo que exige contundencia desde el arranque.

La selección lusa arriba a este debut respaldada por una base de jugadores consolidados en el futbol de élite, encabezados por Cristiano Ronaldo, quien vuelve a ser el referente en el vestidor. Portugal mostró solidez en su proceso clasificatorio y mantiene un estilo ofensivo que lo coloca entre los candidatos a trascender en el torneo.

Lee también Guardia Nacional derriba dron ilegal en práctica de Corea del Sur

Por su parte, la República Democrática del Congo encara este duelo con el entusiasmo de haber superado el repechaje, lo que le permitió asegurar su lugar en la justa mundialista. El equipo africano basa su propuesta en la intensidad física y la velocidad, buscando sorprender a rivales con mayor jerarquía en el papel, apostando por el orden.

En la previa, Portugal parte como favorito por la calidad individual de su plantel y su experiencia en escenarios internacionales, mientras que el conjunto africano intentará competir desde la disciplina táctica y aprovechar cualquier oportunidad.

LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO

[Publicidad]

Universal Deportes 10:17 AM El 11 de Portugal Diogo Costa, João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga, Nuno Mendes, João Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Pedro Neto y Cristiano Ronaldo



Universal Deportes 10:03 AM ¿Por dónde ver el partido? El juego entre Portugal y República Democrática del Congo estará únicamente disponible por Vix