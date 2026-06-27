La ciudad de Miami escogió como slogan “el lugar donde el futbol se siente como en casa” y describe a la perfección lo que vivieron los colombianos en su último partido de la Fase de Grupos contra Portugal. Después de conquistar Ciudad de México y Guadalajara, los cafeteros pintaron el sur de Florida de amarillo.

De acuerdo con la American Community Survey, se estima que cerca de 826 mil 391 colombianos residen en Florida. De hecho, más del 30 por ciento de todos los colombianos en Estados Unidos viven en esta parte del país. Eso se notó en las tribunas del renombrado Estadio Hard Rock durante la Copa del Mundo, donde Colombia se adueñó del liderato del Grupo K, tras empatar (0-0) con Portugal.

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“El Ritmo Que Nos Une”, el éxito de Ryan Castro y SOG, se convirtió en un segundo himno para los colombianos, sobre todo cuando juega “la Sele”, y no podía faltar en Miami, el “segundo hogar” para todos los cafeteros que encontraron una nueva opción de vida lejos de sus raíces. Como María, originaria de Medellín, que vive en “la Ciudad del Sol” hace 14 años y para ella, ver a su selección en la Copa del Mundo es muy especial. “Me hace sentir en casa, que extraño mucho”, confesó.

Otro grupo de amigos, provenientes de La Guajira, tierra que vio nacer a la nueva estrella colombiana, Luis Díaz, revelaron que “este es el primer partido al que venimos pero vamos a llegar hasta la final”.

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Aficionados de Colombia en el Estadio Miami, durante el empate ante Portugal en la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

Antonio, mexicano, vino con su playera del Tri, pero no se quiso perder este partido “porque es uno de los mejores del Mundial así que venimos a ver buen futbol. Apoyamos a Colombia porque el equipo de América va primero”.

Portugal no estuvo solo. Desde luego, la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo en una Copa del Mundo es única en la vida y por eso, no sólo dijo presente gente de Lusitania, también estadounidenses, mexicanos y personas de otros países que lucieron con orgullo la camiseta número 7 del cinco veces ganador del Balón de Oro.