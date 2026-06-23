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El duelo entre Inglaterra y Ghana promete ser uno de los más atractivos de la jornada en la Copa del Mundo, con dos selecciones que llegan motivadas tras un debut positivo. El conjunto inglés, liderado por Harry Kane, buscará imponer su jerarquía y dar un paso firme hacia la siguiente ronda, en un partido que podría comenzar a definir al líder del grupo.
Por su parte, Ghana llega con confianza y la intención de dar la sorpresa ante uno de los favoritos del torneo. La escuadra africana ha demostrado solidez defensiva y un juego físico intenso, elementos que podrían complicar a los europeos y abrirle la puerta a un resultado inesperado en este enfrentamiento.
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Con estilos contrastantes, Inglaterra apostará por su poder ofensivo y calidad técnica, mientras que Ghana intentará equilibrar el duelo con velocidad y disciplina táctica. Todo está listo para un encuentro que promete emociones, intensidad y momentos determinantes en la lucha por avanzar en el Mundial.
LAS MEJORES ACCIONES DEL PARTIDO
Universal Deportes 03:08 PM
Comienza el segundo tiempo
Universal Deportes 02:52 PM
Fin del Primer Tiempo
Sin goles y con pocas emociones termina el primer tiempo (0-0)
Universal Deportes 02:41 PM
40 minutos
Todo sigue sin emociones en el juego (0-0) entre Inglaterra y Ghana
Universal Deportes 02:22 PM
20 minutos
Pocas emociones en los primeros minutos del partido entre Inglaterra y Ghana
Universal Deportes 02:04 PM
Comienza el partido
Inglaterra y Ghana ya juegan su duelo en la Copa del Mundo
Universal Deportes 01:36 PM
¿En dónde es el partido?
Universal Deportes 01:35 PM
¿Quién será el árbitro?
El árbitro para el partido Inglaterra vs Ghanaserá: Said Martínez (Honduras)
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