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Brasil y Japón protagonizan una de las llaves más atractivas de los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.
La Verdeamarela y los Sumaráis Azules se enfrentan en el estadio Houston en el primer partido de este lunes 29 de junio.
Los brasileños y los japoneses luchan por un boleto para los cuartos de final, en una eliminatoria que promete sacar chispas.
El ganador de esta llave se estará enfrentando en la siguiente ronda al vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.
Cabe resaltar que las dos selecciones se mantienen invictas en este Mundial, por lo que ninguna quiere sufrir su primera derrtoa, sobre todo, porque significaría despedirse del torneo.
Horario y canales para ver EN VIVO HOY el Brasil vs Japón del Mundial 2026
- Brasil vs Japón
- Fecha: Lunes 29 de junio
- Hora: 11:00
- Estadio:
- Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial 2026)
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