Este viernes, 26 de junio, Egipto e Irán se medirán en la cancha del Estadio Seattle con el deseo de avanzar a la siguiente ronda de la Copa del Mundo de 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones de la tercera jornada del Grupo G.

Egipto vs Irán | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 10:55 PM Se agregan seis minutos al partido.

Universal Deportes 10:34 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 10:27 PM ¡Cambio de Egipto! Cambio en Egipto, entra al campo Zizo sustituyendo a Mohamed Salah.



Universal Deportes 10:12 PM Empieza el segundo tiempo en el Estadio Seattle.

Universal Deportes 09:52 PM Termina el primer tiempo del partido: Egipto (1-1) Irán.

Universal Deportes 09:47 PM Se agregan cinco minutos al primer tiempo.

Universal Deportes 09:44 PM ¡Tarjeta amarilla para Irán! Ali Nemati (RI de Irán) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.



Universal Deportes 09:29 PM Termina la pausa de hidratación.

Universal Deportes 09:25 PM Pausa de hidratación.

Universal Deportes 09:20 PM ¡Tarjeta amarilla para Irán! Mahmoud Saber (Egipto) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.





Universal Deportes 09:14 PM ¡Irán rescata el empate! Ramin Rezaeian (RI de Irán) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por el lado derecho de la portería.



Universal Deportes 09:12 PM ¡Irán falla el penal! Mehdi Taremi (RI de Irán) ha desperdiciado una ocasión inmejorable de anotar, remate con la derecha parado junto al lado derecho de la portería.



Universal Deportes 09:10 PM Penal para Irán.

Universal Deportes 09:08 PM ¡Gol de Egipto! Mahmoud Saber (Egipto) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área por bajo, junto al palo izquierdo.



Universal Deportes 09:01 PM Rueda el balón en el Estadio Seattle.

Universal Deportes 09:00 PM Minuto de silencio por las víctimas del terremoto en Venezuela.

Universal Deportes 08:54 PM Alineaciones confirmadas para el partido.

¿Cómo llegarán Egipto e Irán a la tercera jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026?

Con el mismo objetivo, el de pasar por primera vez en la historia a la segunda fase de una Copa del Mundo, las selecciones de Egipto e Irán se enfrentan este viernes en Seattle en un partido por el cierre del Grupo G que, a priori, ha despertado polémica por haber sido designado como el del orgullo LGBTI por parte de las autoridades locales.

El propósito de meterse en los dieciseisavos de final no es para nada una utopía en ambos casos, ya que los 'Faraones' son líderes de su zona con cuatro puntos y los iraníes ocupan la segunda plaza con dos, por delante de Bélgica, que antes del inicio del torneo era la favorita para barrer a sus tres rivales.

En el caso de Egipto, la victoria le dará el pasaporte como ganador del grupo e incluso el empate puede servirle, en caso de que el juego entre Bélgica y Nueva Zelanda también termine en tablas.

Los egipcios quedaron eliminados en sus tres participaciones anteriores (1934, 1990 y 2018) y sienten que esta vez la clasificación no se les pasará como agua entre los dedos, ya que han conformado un equipo equilibrado que lidera el estelar Mohammed Salah, quien se ha visto en un gran momento de forma sobre todo en el triunfo contra Nueva Zelanda, partido en el que anotó un gol y dio una asistencia.

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Egipto e Irán, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Fotos: AFP/AP

Referente al orgullo LGBTI+, la FIFA no se opone a que se exhiban banderas arcoíris dentro del estadio Lumen de Seattle, pese a la protesta de Egipto e Irán.

La decisión del comité organizador local de incluir este partido como parte de los actos del 'Fin de semana del Orgullo' en Seattle, ha provocado la protesta de las federaciones de estos dos países, con leyes contrarias a la homosexualidad, que instaron a la FIFA a que no permitiese ese tipo de manifestaciones.

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La federación egipcia rechazó "categóricamente cualquier actividad que promueva a la comunidad LGTBI durante el partido", y dijo que estos actos podrían "provocar susceptibilidades culturales y religiosas entre los aficionados".

Los dirigentes de la federación iraní, por su parte, consideran que la denominación como 'Partido del Orgullo' que le ha dado el comité local es "una medida irracional que apoya a un determinado grupo".

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Selección de Irán, durante la Fase de Grupos del Mundial de 2026 - Foto: AFP

La FIFA no va a intervenir y permitirá que se exhiban banderas arcoíris dentro del estadio. Según indicaron a EFE, su postura no cambia respecto a lo que ha sido durante todo el torneo y recuerda que los actos por el 'Orgullo' se realizarán fuera del estadio.

Remarca eso sí, que no se trata del 'Partido del Orgullo' como lo ha calificado el comité organizador de Seattle y se remite a lo que ya declaró en enero pasado el presidente de la FIFA en una entrevista: "En primer lugar, debo aclarar que no habrá ningún «partido del Orgullo» en el Mundial. Se disputará un partido del Mundial de la FIFA en Seattle y, ese mismo día, tendrán lugar en la ciudad actos organizados por entidades externas. Pero eso no tiene nada que ver con el partido en sí".