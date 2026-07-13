En la Copa Mundial 2026, participaron al menos tres futbolistas que están bajo investigación por cometer presuntos delitos sexuales contra mujeres: Thomas Partey (Ghana), Achraf Hakimi (Marruecos) y Ryan Mendes (Cabo Verde).

Partey enfrenta siete cargos por violación y uno por agresión sexual, relacionados con demandas de cuatro mujeres entre 2020 y 2022.

El volante ghanés, quien será juzgado en Reino Unido hasta 2027, no disputó el debut mundialista en Toronto, porque Canadá le negó la entrada al país.

Hakimi, capitán de Marruecos, será juzgado en Francia por la presunta violación de una mujer, ocurrida en febrero de 2023. El Tribunal de Apelación de Versalles confirmó el procesamiento del defensa hispano-marroquí, al considerar que “existen cargos suficientes” en su contra.

“La justicia me miró a los ojos y me dijo: ’Si no fueras conocido, nunca habría habido un caso’. Elegí guardar silencio durante años. Pensé que mantener la dignidad, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran las decisiones correctas. Hoy, una historia que no es la mía se cuenta en detrimento de mi familia, de mi vida y, sobre todo, de la verdad. A veces, tengo la sensación de haberme convertido en un blanco fácil. Espero este juicio desde el primer día. Y ahora lo espero con impaciencia. Por fin podré hablar”, escribió Hakimi, en su cuenta de X.

Mendes, capitán de Cabo Verde, enfrenta una denuncia por presunta violación en Nueva Zelanda. El Heraldo de ese país reportó que el delito sexual ocurrió el 27 de marzo, después de un partido contra Chile, en Auckland. La víctima sería una mujer brasileña contratada por la federación neozelandesa para trabajar como intérprete.

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