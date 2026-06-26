Cuando se anunció que Portugal y Colombia iban a compartir grupo en la Copa del Mundo, todo el mundo empezó a contar los días para ver a Cristiano Ronaldo enfrentarse a James Rodríguez.

Ese duelo llegó y de la mejor manera posible: con el liderato en juego.

El Grupo K del Mundial de 2026 se definirá en el Estadio Miami. Colombia llega invicta con seis puntos y Portugal con cuatro, producto de aquel sorpresivo empate contra la República Democrática del Congo y la goleada contra Uzbekistán. Quien termine el primer lugar, gozará del beneficio de enfrentarse a uno de los mejores ocho terceros lugares, mientras que quien se quede con el segundo puesto, tendrá como premio medirse en dieciseisavos de final al segundo lugar del Grupo L, donde se encuentran Inglaterra y Croacia.

"Se sabe que un primero juega con un tercero, según los cruces que vengan se especula con los rivales que te pueden tocar, por ejemplo, Portugal es un rival que te gustaría enfrentarlo lo más adelante posible, pero ojalá podamos ganar el grupo porque es un partido de una etapa superior", declaró en conferencia de prensa Néstor Lorenzo, estratega del equipo colombiano.

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Ambas selecciones dedicaron meses de preparación a este encuentro. Lorenzo confesó que desde que fue el sorteo en diciembre comenzó a analizar a los lusos, y Roberto Martínez reveló que empezó a preparar el partido en marzo cuando vino a México. De hecho, por eso eligió Palm Beach como sede de entrenamientos, para acostumbrarse a las condiciones del clima.

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Desde la primera aparición de Cristiano Ronaldo en la Copa del Mundo hace 20 años, Portugal fue líder de grupo en dos ocasiones (Alemania 2006 y Qatar 2022); ahora buscan arrebatarle el primer sitio a los colombianos en un partido en el que aseguran que serán visitantes, debido a la gran cantidad de aficionados cafeteros que hay en Miami y seguramente asistan al estadio. Colombia, por su parte, desde Brasil 2014 no comenzaba un Mundial con victorias consecutivas y con un empate, se asegura un liderato histórico.

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