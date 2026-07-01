Santa Clara.— Brillante en el arranque del Mundial 2026, Estados Unidos se cruza en dieciseisavos con Bosnia-Herzegovina, a la espera de una gran actuación de su estrella, Christian Pulisic.

El jugador del Milan, que juega de mediapunta o de delantero, es a los 27 años la figura de referencia de una generación brillante de estadounidenses que ilusionan al país coanfitrión principal de esta Copa del Mundo.

Luego de una primera fase en la que se vio lastrado por un golpe en el gemelo sufrido en el debut de Estados Unidos en el torneo, la estrella de los rossoneri aspira a dejar su huella en esta fase de eliminación directa, una oportunidad única en casa de avanzar.

De cara al partido, Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, afirmó que Jorge Valdano, campeón del Mundo con Argentina en 1986, le dijo que la “relajación te da concentración” y que intentará seguir ese consejo.

“Tengo que dar las gracias a un buen amigo, Jorge Valdano, campeón del mundo en 1986, que me dijo ‘la relajación te da concentración en este deporte’. Para nosotros es enorme: nos preparamos pensando no sólo en la teoría, porque mañana [hoy] es una final”, dijo Pochettino en la rueda de prensa en el Levi's Stadium de Santa Clara, sede del partido.

“Si queremos ganar, la actitud tiene que ser como contra Paraguay [en el 4-1 del debut mundialista]. Tenemos que transformar la expectación en energía”, añadió.

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Estados Unidos llega a la cita con los bosnios después de avanzar como líder de su grupo, con dos victorias y una derrota. El único revés llegó en la tercera jornada contra Turquía y Pochettino perdió la calma en la rueda de prensa posterior a ese encuentro cuando fue preguntado sobre lo que ocurrió.

“Estaba tan frustrado, lo siento, fue mi problema, no el tuyo, estaba muy molesto después de mi derrota”, dijo al periodista que le había hecho esa pregunta luego del duelo con Turquía.

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