Este jueves, 18 de junio, Canadá y Qatar se medirán en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial de 2026.

Sigue aquí, minuto a minuto, todas las acciones del partido correspondiente al Grupo B desde el Estadio BC Place de Vancouver. Mismo que podrá verse a través del pase mundialista de ViX.

Canadá vs Qatar | Las acciones más destacadas del partido

Universal Deportes 04:29 PM Minuto 28- ¡Gooooooooooooool! Ya son dos para Canadá Jonathan David aumenta la ventaja de los de la Hoja de Maple

Universal Deportes 04:25 PM Minuto 16-¡Goooooooool! Canadá abre el marcador Cyle Larin aprovecha un error en el área rival para anotar el primero de los canadienses

Universal Deportes 04:05 PM ¡Rueda el balón!

Universal Deportes 03:56 PM Los equipos saltan a la cancha para disputar la segunda jornada de la Fase de Grupos

Universal Deportes 03:42 PM El partido comenzará a las cuatro de la tarde en tiempo del centro de México

Universal Deportes 03:28 PM Alineaciones confirmadas para el partido

📋 | Chosen and ready. ✔️#AlAnnabi’s starting XI for tonight’s clash with Canada 🇨🇦#AllForQatar pic.twitter.com/9KvJyEemar — Qatar Football Association (@QFA_EN) June 18, 2026

Today’s starters, presented by @GE_Appliances



🍁 Cyle and Johnny up top

🍁 Tajon and Ali on the flanks

🍁 Staqs captains the side



🇨🇦 🇶🇦 #CANMNT

LET’S GO CANADA! pic.twitter.com/rhwgXVluz6 — CANMNT (@CANMNT_Official) June 18, 2026

¿Cómo llegarán Canadá y Qatar a la segunda jornada del Grupo B del Mundial de 2026?

Canadá está lista para dejar de lado su reputación de cortesía, al menos durante el Mundial.

Con la posibilidad de hacer historia en casa, tras décadas de decepciones en la Copa del Mundo, los jugadores de Canadá hablan menos de modales y más de mentalidad.

“No creo que siempre sea algo malo jugar con arrogancia", comentó el mediocampista Niko Sigur. "Creo que estamos en nuestro mejor nivel cuando jugamos con esa seguridad”.

Canadá abrió su participación en el Grupo B con un empate ante Bosnia-Herzegovina. Consiguió así el primer punto del país en un Mundial.

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Este jueves, buscará su primera victoria en BC Place ante Qatar.

Sigur señaló: “Creo que si estamos en nuestro mejor nivel y estamos todos juntos, incluidos los que entran desde el banquillo y los titulares, podemos causarles muchos problemas”.

Para que derribar a Qatar sea un desafío aún mayor, Canadá tendrá que hacerlo con bajas.

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Alphonso Davies, capitán de Canadá y su único goleador en un Mundial antes de que Cyle Larin marcara la semana pasada, podría no estar disponible tras perderse el debut por una persistente lesión de isquiotibiales. El delantero Promise David se recupera de una lesión de cadera y Marcelo Flores fue descartado del torneo en mayo por una lesión de rodilla.

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Cyle Larin, de Canadá, celebra con sus compañeros después de marcar ante Bosnia-Herzegovina en Toronto. FOTO: AP

El defensor Moïse Bombito no juega desde que sufrió una fractura de pierna en octubre. Antes de eso, había sido titular en todos los partidos durante los dos años de gestión del entrenador Jesse Marsch.

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Si los equipos terminan igualados en puntos, diferencia de goles y goles anotados —que es la situación en la que se encuentran actualmente los cuatro integrantes del Grupo B—, el sistema de juego limpio de la FIFA actúa como criterio de desempate, lo que significa que los registros disciplinarios podrían influir en quién avanza desde el grupo.

Hace cuatro años, Qatar se convirtió en el primer país anfitrión en perder sus tres partidos de la fase de grupos. Pero tras ver el empate 1-1 de Qatar en su debut ante Suiza, Sigur dijo que a Qatar hay que tomarlo en serio, y apuntó a su concentración a lo largo de los 90 minutos.

“Es el Mundial. No puedes jugar este partido en el papel”, manifestó el delantero Ali Ahmed.

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Se espera que más de 50.000 aficionados asistan al BC Place para un partido que podría convertirse en uno de los más significativos en la historia del fútbol canadiense, y los jugadores han mencionado repetidamente la energía que esperan que Vancouver aporte.

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