Mundial 2026: Brasil vs Japón – EN VIVO – Dieciseisavos de Final

Brasil y Japón abren la actividad mundialista este lunes 29 de junio, en una de las eliminatorias más atractivas de los dieciseisavos de final.

La Verdeamarela y los Samuráis Azules se enfrentan sobre la cancha del estadio Houston, por un boleto para los cuartos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La selección de Sudamérica y de Asia tratarán de avanzar a la siguiente ronda, donde el ganador estaría jugando contra el vencedor del duelo entre Costa de Marfil y Noruega.

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Sigue aquí el minuto a minuto del Brasil vs Japón