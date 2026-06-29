Mundial 2026: Alemania vs Paraguay – EN VIVO – Dieciseisavos de Final

Alemania y Paraguay se enfrentan sobre la cancha del estadio Boston en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026.

La Mannschaft y la Albirroja miden fuerzas con el objetivo de quedarse con el tercer boleto de los octavos de final del Mundial.

La representante de Europa logró su clasificación tras quedarse con el primer lugar del Grupo E, gracias a los seis puntos que sumó.

El equipo de Julian Nagelsmann derrotó a Curazao (7-1) y a Costa de Marfil (2-1) en sus dos primero juegos de la justa mundialista.

Sin embargo, cerró la primera ronda con una derrota (2-1) ante Ecuador, pero logró mantenerse en el primer lugar del sector porque el triunfo contra los africanos les permitió contar con el primer criterio de desempate.

Por su parte, Paraguay superó la fase de grupos al ser uno de los mejores teceros lugares.

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Con cuatro unidades, producto de una victoria (Turquía) y un empate (Australia), los paraguayos alcanzaron a avanzar a la siguiente ronda.

Ahora, se enfrentarán a una Alemania que viene de perder, por lo que su ánimo podría ser distinto para encarar este compromiso tan importante del torneo veraniego.

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Cabe resaltar que esta será apenas la tercera ocasión que estas dos selecciones se enfrenten en la historia y la segunda de manera oficial.

La primera vez que midieron fuerzas fue en los octavos de final de la Copa del Mundo de Corea-Japón 2002.

En aquel encuentro, los alemanes derrotaron por la mínima diferencia (1-0) y con un gol en el minuto 88 a los paraguayos y se instalaron entre las ocho mejores selecciones de aquel torneo.

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La segunda ocasión fue en un duelo amistoso en 2013 que terminó con un espectacular empate (3-3).

Cabe resaltar que el partido entre Alemania y Paraguay será transmitido, en nuestro país, a través de las pantallas de Azteca 7, Canal 5, TUDN y ViX Premium (Pase Mundial 2026).

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Sigue aquí el minuto a minuto del Alemania vs Paraguay