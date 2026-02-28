Más Información

Miguel Herrera confiesa qué jugadores cree que ya tienen un lugar asegurado en el Mundial 2026

Óscar 'Conejo' Pérez revela quién debe ser el portero titular de México en el Mundial 2026

Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO: Horario y canales para ver partido de la Liga MX HOY

Toluca vs Chivas: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO el partido de la jornada 8 del Clausura 2026?

Jonathan Espericueta confesó que Tigres recibió incentivos económicos de un equipo que les ganó una final

El liderato, su objetivo. El visita Monterrey para medirse a los Rayados, duelo que se coloca como un gran plato para el menú sabatino de la Jornada 8, por la importancia de ambas instituciones, aunque vivan presentes distintos.

La Pandilla está volando bajo hasta este punto de la temporada, en la que suma tres triunfos dentro de la Liga MX y, aunque logró avanzar en la Concacaf Champions Cup, el trabajo de Domenec Torrent sigue sin convencer.

Del otro lado, La Máquina tiene aceitados los engranes, luego de romper el invicto de las Chivas en un duelo sufrido, donde aprovechó el balón parado para imponerse al Rebaño (2-1).

Este gran triunfo sobre el Guadalajara colocó a los celestes a solamente dos unidades de distancia de las propias Chivas, por lo que una victoria hoy (más derrota de los rojiblancos en Toluca), los pondría en el primer peldaño de la clasificación.

¿Cuándo y dónde ver el Monterrey vs Cruz Azul?

  • Horario: 19:05 horas
  • Canales: Canal 5, TUDN y VIX Premium y LayvTime (Canal de YouTube)

