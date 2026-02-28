Pumas mantiene el invicto con empate en Tijuana y festeja con LOS MEJORES MEMES

Este viernes arrancó la jornada 8 del torneo Clausura 2026 de la Liga MX y entre los cuatro partidos que se llevaron a cabo para abrir la actividad, destacó la presencia de los Pumas, que empataron en su visita al estadio Caliente de los Xolos de Tijuana.

En una cancha que suele ser complicada para todos los equipos de la Liga MX, los dirigidos por Efraín Juárez rescataron un empate y por si fuera poco, pueden presumir ser uno de los dos equipos que es invicto y todavía no conoce la derrota en el futbol mexicano.

Lee también Rinden homenaje en los juegos de la Liga MX a elementos de las Fuerzas Armadas que perdieron la vida

Un gol del brasileño Juninho sobre el final del primer tiempo le dio el empate a Universidad Nacional, que por ahora ocupa el segundo lugar en la tabla de posiciones con 16 puntos, dos menos que el líder Guadalajara.

El buen pasar de los Pumas ilusiona, con justa razón, a una afición sedienta de títulos y exigente con la grandeza que respalda a la institución.

Por eso, a pesar de ser un empate, en redes sociales los aficionados auriazules festejaron con LOS MEJORES MEMES, que incluyen imágenes que exigen la renovación de Keylor Navas, otros que mandan a callar a los pesimistas, entre otros chistes que dan alegría en Ciudad Universitaria.

Lee también Liga MX anuncia cambio de fecha para el partido del América

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana

Los MEJORES MEMES del empate de Pumas en Tijuana