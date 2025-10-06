MLB: Horarios y canales para ver EN VIVO las Series Divisionales, HOY lunes 6 de octubre

La Postemporada de la MLB 2025 sigue su curso, luego de haberse jugado el primer partido de las Series Divisionales de la Liga Nacional, donde Los Ángeles Dodgers, los Philadelphia Phillies, los Chicago Cubs y los Milwaukee Brewers pelean por un lugar en la Serie de Campeonato.

En el primer duelo de los Dodgers frente lo Phillies, la novena angelina se impuso en la pizarra 5-3, luego de darle la vuelta al marcador y tras un gran trabajo del cerrador japonés Roki Sasaki.

Para este segundo juego de la serie, Los Ángeles apuntan a salir liderados por Blake Snell y también contarán en su bullpen con hombres como Tyler Glasnow, el héroe nipón Roki Sasaki y el futuro salón de la fama Clayton Kershaw, entre otros.

A comeback win for NLDS Game 1. pic.twitter.com/nP0WCx8syA — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) October 5, 2025

Los Phillies deben de buscar una victoria para irse con el empate al Dodger Stadium, y así poner en aprietos al equipo californiano. La novena de Filadelfia podría llegar con una importante baja a este duelo, pues Harrison Bader estaba en duda para ver acción, luego de salir del primer partido de la serie.

Los Milwaukee Brewers firmaron una extraordinaria victoria frente los Cubs en el Juego 1 de la serie al pegarle 9-3 a la novena de Chicago, que poco pudo hacer frente al poderío ofensivo de su rival.

¿Cuándo y dónde ver Series Divisionales HOY?

LA Dodgers vs Philadelphia Phillies

Día: Lunes 6 de octubre

Horario: 16:08 horas del centro de México

Transmisión: ESPN y Diney+ (Plan Premium)

Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers