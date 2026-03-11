Miroslava Montemayor se ha consolidado como uno de los rostros más reconocibles de la cobertura de futbol a través de las pantallas de TNT Sports en México.

La conductora regiomontana forma parte del equipo que presenta y analiza los partidos de la UEFA Champions League, donde participa en los programas previos, el análisis del medio tiempo y los segmentos posteriores a los encuentros.

Su presencia frente a cámara se caracteriza por un estilo dinámico y cercano, pero sobre todo, además de su conocimiento deportivo, por su gran carisma, que la ha hecho una de las consentidas de los aficionados del balompié.

Desde su incorporación al proyecto de TNT Sports en 2021, ha contribuido a fortalecer la cobertura del futbol europeo en la plataforma Max y en televisión, y además dentro de la cadena, Montemayor se ha convertido en una de las caras principales de las transmisiones internacionales.

Sin embargo, una triste noticia a sacudido a sus seguidores y televidentes y es que hace unas horas la propia conductora se despidió de TNT Sports.

¿Por cuál motivo se despidió Miroslava Montemayor de TNT Sports?

La presentadora reveló a través de las pantallas de TNT Sports que se despedía de la televisora por un tiempo, ya que lo hará por cuestiones de salud.

"Estaré ausente un par de semanas porque mi cuerpo decidió quebrarse literalmente en las peores instancias de la Champions, entonces me iré a arreglar la pierna y regreso la más pronto posible, espero que sean menos de seis semanas", reveló Miros.

¿Quién ocupará su lugar en TNT Sports?

"Los voy a dejar en muy buenas manos, con Dani Barba, así que para que no se asusten y ahí vamos a estar en las redes sociales comunicándonos con todos ustedes, los voy a extrañar muchísimo, espero que ustedes también me extrañen poquito", dijo.

