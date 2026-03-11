Más Información

Miroslava Montemayor se despidió de TNT Sports; estos son los motivos y quién tomará su lugar

San Diego FC vs Toluca: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la ida de los octavos de final?

América confirma rotura del tendón de Aquiles de Malagón y revela que se someterá a cirugía

Carlos Vela emprende una nueva aventura y se convierte en dueño del LAFC

Irak obtiene mayoría de visas para el repechaje en Monterrey; Irán aún es duda para el Mundial

Este miércoles el LAFC anunció que el exfutbolista mexicano, , se une al grupo de propietarios del equipo de la MLS. Bennett Rosenthal, dueño principal del equipo, aseguró que “la incorporación de Carlos a nuestro grupo de propietarios es una declaración de su estatus como jugador legendario en la historia de nuestro club y de su compromiso de ser una parte importante de nuestro futuro”.

A través de un comunicado, el máximo ídolo del conjunto de California fue reconocido por su trayectoria en el club, donde llegó en 2017 y en pocos años, le entregó a la institución su primer -y hasta ahora- único título de la MLS en 2022, además de ser el máximo goleador con 78 dianas, máximo asistente con 42 pases de gol y líder histórico en partidos jugados con 152.

“Para mí, el LAFC siempre ha sido más que un club: es mi hogar. Desde el primer día, nos propusimos construir algo especial para Los Ángeles, y estoy increíblemente orgulloso de lo que hemos logrado juntos. Convertirme en propietario es un honor y una responsabilidad que tomo muy en serio”, declaró Carlos Vela en la nota presentada por el LAFC.

Más tarde, a través de un video emotivo, Vela profundizó sobre esta nueva aventura en su carrera.

“Cuando llegué a Los Ángeles hace casi 10 años, buscaba un nuevo desafío. Una oportunidad de construir algo desde cero, de crear algo juntos. Cuando miro hacia atrás, me siento contento y orgulloso de todo lo que hemos logrado. Durante nuestro tiempo juntos, he desempeñado muchos roles, fui el primer jugador, capitán, MVP, campeón, y embajador del club. Ahora, mientras nuestro club sigue creciendo, es momento de añadir un título más: dueño", expresa el mundialista mexicano.

