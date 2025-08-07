Este miércoles, Mikel Arriola —quien es comisionado de la Federación Mexicana de Futbol— visitó el hogar de la Selección Mexicana: las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR) para realizar diversas actividades. Entre ellas, entablar diálogo con el estratega Javier Aguirre para revisar el plan de trabajo del combinado nacional.

Asimismo, Arriola develó —en compañía del presidente Ivar Sisniega— el reloj mundialista que marca la separación de 307 días para la próxima Copa del Mundo, la cual aterrizará en México, Estados Unidos y Canadá.

“La Selección Nacional Mexicana va a ser la única selección que va a estar seis semanas concentrada. Vamos a jugar sin seleccionados la Liguilla y vamos a quitar el Play-In. Ese es el aporte para que Javier y su cuerpo técnico tenga setenta y tres por ciento más de tiempo a los jugadores que los demás competidores. Además jugaremos 15 partidos de preparación previos al Mundial contra rivales europeos, asiáticos y sudamericanos", adelantó el comisionado.

De acuerdo a la Federación Mexicana de Futbol, el Reloj FIFA tiene como objetivo motivar a todas las personas involucradas en la Selección Mexicana de cara al Mundial.

“Los siguientes 307 días debemos entregarnos en cuerpo y alma para que esta Selección tenga todos los elementos para triunfar, no solamente materiales, sino humanos", aseveró Arriola.

Por su parte, Sisniega habló respecto al panorama del combinado nacional, después del triunfo en la Copa Oro.

"Después del triunfo de la Copa Oro, se nos abrió este espacio para una oportunidad mejor, que es hacerlo aquí con toda la gente que apoya a la Selección", concluyó el presidente, quien también supervisó las obras que se realizarán en el CAR.

