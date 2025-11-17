Miguel Herrera salió en defensa de sus futbolistas previo al último partido de las eliminatorias en Concacaf

El seleccionador de Costa Rica, el mexicano Miguel Herrera, salió este lunes en defensa de sus jugadores pese a los malos resultados que obligan al combinado tico a ganar ante Honduras y esperar otro resultado para clasificarse al Mundial 2026.

Conferencia de prensa con Miguel Herrera y Kendall Waston previo al juego Eliminatorio ante Honduras.



En vivo acá: https://t.co/EiHETlOsEZ

"El equipo trabaja, los muchachos tienen una gran voluntad por hacer las cosas (...) No les puedo reclamar, al contrario, estoy agradecido con ellos", dijo Herrera en conferencia de prensa.

"Se pueden dar las cosas o no, yo si veo un equipo que no corre, que no tiene alma, que no tiene determinación, ahí te doy toda la razón", agregó el "Piojo" ante una pregunta que cuestionaba el desempeño del equipo.

Costa Rica recibe el martes a Honduras en el Estadio Nacional, en San José, en la última jornada de la eliminatoria final de la Concacaf para el Mundial de Norteamérica 2026.

El clasificatorio otorga tres boletos directos para el Mundial -uno para cada líder de los tres grupos de la eliminatoria- y dos plazas para una repesca intercontinental, destinadas a los dos mejores segundos.

En el Grupo C, Honduras y Haití encabezan la clasificación con 8 puntos, seguidos por Costa Rica (6) y Nicaragua (4).

Los ticos están obligados a ganar a Honduras en el clásico centroamericano y que Haití tropiece como local ante Nicaragua, que no se juega nada, para obtener el pase directo al Mundial.

"La verdad es que es un momento fuerte, difícil, no esperábamos estar en esta circunstancia en este momento, pero bueno, es parte del juego y es parte de lo que nosotros sabemos que se puede dar en el fútbol y tenemos que trabajar", indicó Herrera.

"Hay que jugar el partido de mañana y hacer lo que tenemos que hacer, que es ganar y después ver qué nos alcanzó", añadió.

Tú checklist para el partido de este martes en el INS Estadio



Recordá que abrimos puertas a las 3pm

Herrera ha sido muy cuestionado por parte de la prensa costarricense y de la afición, que aún recuerda la histórica participación del combinado centroamericano en Brasil 2014, cuando sorprendieron al mundo al llegar hasta los cuartos de final, eliminando en el camino a Italia, Inglaterra y Grecia.

"Asumo mi responsabilidad (...) No me voy a cansar de decirlo, a mí me ha sorprendido gratamente el nivel del futbolista costarricense, es muy bueno y me deja muy tranquilo saber que tengo la posibilidad de dirigir grandes muchachos y muy buenos jugadores", señaló Herrera.