Una de las sorpresas en esta fecha FIFA fue la derrota de Costa Rica frente Haití (1-0), donde Miguel Herrera y sus dirigidos pusieron en su boleto al Mundial de 2026 en un peligro latente, por lo que las críticas en su contra fueron duras, algo que no le pareció a David Faitelson.

La caída de los ticos frente a los haitianos los pone en una posición incomoda de cara al cierre de las Eliminatorias de Concacaf, ya que no dependen de ellos mismo para avanzar de forma directa o poder llegar al repechaje.

Esta situación ocasionó que el estratega mexicano fuera cuestionado sobre su continuidad, capacidad y también recibió críticas por la prensa de Costa Rica e incluso tuvo un enfrentamiento con un reportero previo a la conferencia postpartido.

Lee también: Prensa y afición reclaman a Luis Fernando Tena por eliminación de Guatemala rumbo al Mundial 2026

¿Qué dijo Faitelson de la prensa de Costa Rica?

Luego de que se viralizara el video del Piojo Herrera encarando a un reportero y las fuertes críticas de la prensa hacia el mexicano, David Faitelson publicó un mensaje en sus redes sociales mostrando su rechazo con el actuar de los medios ticos.

"El periodismo costarricense me avergüenza... No estoy defendiendo a Miguel Herrera, pero un periodista no puede convertirse en un aficionado o un "barra brava" y reunirse para exigir la renuncia del entrenador... Periodismo al estilo Concacaf, al más típico nivel centroamericano. No crecen", escribió el comentarista de TUDN.

El periodismo costarricense me avergüenza…

No estoy defendiendo a Miguel Herrera, pero un periodista no puede convertirse en un aficionado o un “barra brava” y reunirse para exigir la renuncia del entrenador…

Periodismo al estilo Concacaf, al más típico nivel centroamericano.… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 14, 2025

Lee también: El consejo de Marcelo Bielsa a Gilberto Mora y el cumplido a Javier Aguirre

En las respuestas de esta publicación, los internautas señalaron al polémico periodista de hacer esas mismas prácticas publicando capturas de pantalla de comentarios que él hizo hace algunos años, los cuales lucen como ejemplos a lo que criticó hace algunas horas