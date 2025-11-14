Prensa y afición reclaman a Luis Fernando Tena por eliminación de Guatemala rumbo al Mundial 2026

Guatemala llegaba a esta Fecha FIFA con el sueño de acercarse a una posible clasificación al Mundial 2026, pero para ello debía de ganar frente a Panamá con el fin de llegar a la última jornada de las Eliminatorias de Concacaf con esperanza de alcanzar, por lo menos, el repechaje, pero eso no sucedió.

La selección dirigida por el mexicano Luis Fernando Tena cayó ante los panameños (2-3), por lo que esa derrota significó el fin del sueño mundialista para ellos y la afición.

"Es una noche muy difícil y triste para nosotros y la afición. El cuerpo técnico y los jugadores teníamos la ilusión de clasificar al Mundial. Es una noche complicada, creo que el resultado no es justo, fue un partido de ida y vuelta, ellos tuvieron mejor puntería que nosotros, metieron tres goles y nosotros dejamos escapar algunas. Estoy orgulloso de los jugadores, dejan todo en los entrenamientos y partidos, no hay nada que reprochar, son unos guerreros chapines. Da pena verlos llorar en el camerino", comentó el técnico de la selección centroamericana tras caer en este importante duelo.

Luego de este doloroso descalabro, la afición guatemalteca y la prensa expresaron su descontento en contra del estratega mexicano, a quien pusieron como el máximo responsable.

"Adiós United 2026, toda de Luis Fernando Tena, desde la alineación y la necedad de convocar a los mismos", escribió Mynor Sandoval, periodista guatemalteco.

Adiós United 2026, toda de Luis Fernando Tena, desde la alineación y la necedad de convocar a los mismos.

La afición fue la que más crítico al mexicano por la derrota, llenado X de comentarios en su contra, incluyendo insultos.

"Espero que Luis Fernando Tena presente su renuncia ahora mismo, es un mamarracho de entrenador que nos cago la oportunidad más grande que teníamos para poder ir a un mundial. Gerardo Paiz tene huevos y echa a Tena ahorita si no renuncia. Millones ha ganado ese mexicano de mierda para absolutamente nada", escribió un usuario.