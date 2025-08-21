Más Información

Abierto de Monterrey: Horario y canales para ver EN VIVO los cuartos de final; HOY, jueves 21 de agosto

México ya conoce a sus rivales para las eliminatorias de CONCAF rumbo al Mundial Femenil del 2027 en Brasil; deberán ser líderes de grupo

Chino Huerta y Orbelín Pineda se enfrentan por un boleto a la UEFA Conference League; horario y canales para el juego de ida, este jueves 21 de agosto

Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 2 entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México; HOY jueves 21 de agosto

¡Sin mexicanos!; así quedaron las semifinales de la Leagues Cup tras la eliminación de todos los equipos de la Liga MX

ya tiene rivales para las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA en 2027 que se celebrará en Brasil. La Selección Mexicana formará parte del Grupo A en la clasificación.

Para obtener su boleto a la siguiente fase es obligatorio que el tri femenil avance como cabeza de grupo. México compartirá el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses.

En el pape, el conjunto nacional debería avanzar sin complicaciones y esperar a trascender en la fase de eliminación para así volver a la Copa del Mundo, tras haberse perdido la ediciones de 2019 y 2023 celebradas en Francia y Australia/Nueva Zelanda, respectivamente.

¿Cómo quedaron los grupos en las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027?

Concacaf armó seis grupos de cinco selecciones cada uno. México encabeza el Grupo A y para avanzar deberá ser líder de su sector para así encontrar a las seis selecciones que se sumen a Estados Unidos y Canadá, que ya esperan rivales.

GRUPO A

  • México
  • Puerto Rico
  • Santa Lucía
  • San Vicente y las Granadinas
  • Islas Vírgenes Estadounidenses

GRUPO B

  • Jamaica
  • Guyana
  • Nicaragua
  • Dominica
  • Antigua y Barbuda

GRUPO C

  • Costa Rica
  • Guatemala
  • Bermuda
  • Granada
  • Islas Caimán

GRUPO D

  • Haití
  • República Dominicana
  • Surinam
  • Belice
  • Anguilla

GRUPO E

  • Panamá
  • Cuba
  • Saint Kitts y Nevis
  • Curazao
  • Aruba

GRUPO F

  • Trinidad y Tobago
  • El Salvador
  • Honduras
  • Barbados

