Más Información
Abierto de Monterrey: Horario y canales para ver EN VIVO los cuartos de final; HOY, jueves 21 de agosto
México ya conoce a sus rivales para las eliminatorias de CONCAF rumbo al Mundial Femenil del 2027 en Brasil; deberán ser líderes de grupo
Chino Huerta y Orbelín Pineda se enfrentan por un boleto a la UEFA Conference League; horario y canales para el juego de ida, este jueves 21 de agosto
Horario y canales para ver EN VIVO el Juego 2 entre Pericos de Puebla y Diablos Rojos del México; HOY jueves 21 de agosto
México ya tiene rivales para las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA en 2027 que se celebrará en Brasil. La Selección Mexicana formará parte del Grupo A en la clasificación.
Para obtener su boleto a la siguiente fase es obligatorio que el tri femenil avance como cabeza de grupo. México compartirá el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses.
Lee también Lizbeth Ovalle será el fichaje más caro en la historial del futbol femenil a nivel mundial; dejaría la Liga MX por una gran cantidad
En el pape, el conjunto nacional debería avanzar sin complicaciones y esperar a trascender en la fase de eliminación para así volver a la Copa del Mundo, tras haberse perdido la ediciones de 2019 y 2023 celebradas en Francia y Australia/Nueva Zelanda, respectivamente.
¿Cómo quedaron los grupos en las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027?
Concacaf armó seis grupos de cinco selecciones cada uno. México encabeza el Grupo A y para avanzar deberá ser líder de su sector para así encontrar a las seis selecciones que se sumen a Estados Unidos y Canadá, que ya esperan rivales.
GRUPO A
- México
- Puerto Rico
- Santa Lucía
- San Vicente y las Granadinas
- Islas Vírgenes Estadounidenses
GRUPO B
- Jamaica
- Guyana
- Nicaragua
- Dominica
- Antigua y Barbuda
GRUPO C
- Costa Rica
- Guatemala
- Bermuda
- Granada
- Islas Caimán
GRUPO D
- Haití
- República Dominicana
- Surinam
- Belice
- Anguilla
GRUPO E
- Panamá
- Cuba
- Saint Kitts y Nevis
- Curazao
- Aruba
GRUPO F
- Trinidad y Tobago
- El Salvador
- Honduras
- Barbados