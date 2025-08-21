México ya conoce a sus rivales para las eliminatorias de CONCAF rumbo al Mundial Femenil del 2027 en Brasil; deberán ser líderes de grupo

México ya tiene rivales para las Eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial Femenil de la FIFA en 2027 que se celebrará en Brasil. La Selección Mexicana formará parte del Grupo A en la clasificación.

Para obtener su boleto a la siguiente fase es obligatorio que el tri femenil avance como cabeza de grupo. México compartirá el Grupo A con Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes Estadounidenses.

En el pape, el conjunto nacional debería avanzar sin complicaciones y esperar a trascender en la fase de eliminación para así volver a la Copa del Mundo, tras haberse perdido la ediciones de 2019 y 2023 celebradas en Francia y Australia/Nueva Zelanda, respectivamente.

¿Cómo quedaron los grupos en las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa del Mundo Femenil de Brasil 2027?

Concacaf armó seis grupos de cinco selecciones cada uno. México encabeza el Grupo A y para avanzar deberá ser líder de su sector para así encontrar a las seis selecciones que se sumen a Estados Unidos y Canadá, que ya esperan rivales.

GRUPO A

México

Puerto Rico

Santa Lucía

San Vicente y las Granadinas

Islas Vírgenes Estadounidenses

GRUPO B

Jamaica

Guyana

Nicaragua

Dominica

Antigua y Barbuda

GRUPO C

Costa Rica

Guatemala

Bermuda

Granada

Islas Caimán

GRUPO D

Haití

República Dominicana

Surinam

Belice

Anguilla

GRUPO E

Panamá

Cuba

Saint Kitts y Nevis

Curazao

Aruba

GRUPO F