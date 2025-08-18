México ya conoce a su rival para la siguiente fase de la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; enfrentará a Japón en duelo de eliminación

México ya tiene rival para su siguiente juego en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. Luego de caer ante Venezuela, la novena de Japón tendrá que medirse al equipo mexicano el martes 19 de agosto en Williamsport, Pensilvania.

El Swing Perfecto de Chihuahua, equipo que representa a México en la edición 2025, suma dos victorias y un descalabro en su participación en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas. El conjunto nipón tenía solo una victoria en el certamen, la que consiguió ante Europa-África, representado por la República Checa.

¿Dónde y a qué hora ver el juego entre México y Japón en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas este martes 19 de agosto?

Este martes México y Japón se medirán a las 11:00 horas (centro de México) en el Volunteer Stadium en juego de eliminación directa. El juego será transmitido a través de señal de paga y plataforma de streaming.

México vs Japón