México vs Paraguay: EN VIVO – Partido Amistoso – Rumbo al Mundial 2026

Llegó el momento de ver el último partido de la Selección Mexicana en el 2025, último año antes del Mundial 2026. Luego de cinco partidos sin conocer la victoria, al Tri le urge ganar y esta noche frente a Paraguay está obligado a hacerlo, sobre todo para reconciliarse con la afición después de los abucheos e insultos en Torreón durante el empate con Uruguay.
El propio Javier Aguirre reconoce que se maneja en un entorno resultadista, por lo que sabe que hoy no tiene otra opción más que ganar, de lo contrario, alargaría la racha negativa ante rivales de CONMEBOL.
Para esta noche, cumplió su palabra y
firmó siete cambios en la alineación titular, en la cual solamente repiten Israel Reyes, Edson Álvarez, Marcel Ruiz y Raúl Jiménez.
A continuación, les dejamos el minuto a minuto del partido para que no se pierdan las acciones más destacadas.
MÉXICO VS PARAGUAY: MINUTO A MINUTO
