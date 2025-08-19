Más Información

México vs Japón: Horario y canales para ver EN VIVO el juego en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; HOY, martes 19 de agosto

Gabriela Agúndez acepta el rol de referente en los clavados; "Es una gran responsabilidad"

Alejandra Estudillo pone la mente en una presea en Los Ángeles 2028; "Me voy a esforzar y esa llama no se apagará"

Gabriela Agúndez y Alejandra Estudillo aplauden a la nueva generación de clavadistas; reconocen el liderazgo de Osmar Olvera

Leagues Cup: Puebla, la más grata sorpresa del torneo binacional

México se juega este día su permanencia en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas frente a su similar de .

Luego de vencer a Panamá, el pequeño equipo tricolor buscará seguir avanzando en la justa de Williamsport, Pensilvania. Una derrota significaría el adiós de México.

En esta ocasión, el cuadro nacional es representado por el Swing Perfecto de Chihuahua. Hoy, tienen una complicada prueba frente a Japón, que cayó (4-0) frente a Venezuela.

El ganador de este compromiso se enfrentará mañana miércoles al vencedor del choque entre Canadá y el Caribe.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Japón?

México quiere seguir con vida en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas, hoy, cuando se enfrenten a Japón.

El pequeño equipo oriundo de Chihuahua ya venció a Puerto Rico (11-5) y a Panamá (2-1); cayó (0-3) en su debut frente a China Taipéi.

  • Fecha: Martes 19 de agosto.
  • Horario: 11:00 am.
  • Transmisión: ESPN 3 y Disney+

