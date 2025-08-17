Randy Arozarena y Andrés Muñoz convivieron el equipo mexicano de Ligas Pequeñas en Williamsport; “espero verlos en Grandes Ligas”, dijo Arozarena

La novena mexicana se preparaba para afrontar su duelo ante Panamá cuando recibieron una visita que los motivo a sacar el triunfo avante.

Con la mirada completamente iluminada, como si estuvieran en presencia de un ente supernatural o el ser más fantasioso que su joven imaginación pudiera crear, los niños que representan a México en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas quedaron asombrados al ver a Randy Arozarena y Andrés Muñoz, peloteros mexicanos de los Mariners de Seattle.

Los jóvenes jugadores pudieron convivir con el jardinero que conquistó a México en la última edición del Clásico Mundial de Beisbol (2023), quien dedicó un mensaje para la novena mexicana.

Lee también México deja tenido a Panamá y avanza de ronda en la Serie Mundial de Ligas Pequeñas; Xavier Nolasco se vistió de héroe con dos carreras producidas

"¡Hay que ganar! A México lo está viendo todo el mundo. Espero algún día verlos en Grandes Ligas", fueron las palabras que Arozarena dedicó al equipo mexicano que se motivó a raíz de la visita y dio cuenta de Panamá por pizarra de 2-1.

Durante la breve convivencia, los niños aprovecharon para posar con el jardinero de los Mariners. Con los brazos cruzados por el frente del pecho, al más puro estilo del seleccionado mexicano, el Swing Perfecto de Chihuahua capturó un momento que quedará en la memoria de los infantes por el resto de sus días.

Lee también Supernova Strikers:Horario y canales para ver EN VIVO el evento de boxeo de creadores de contenido; HOY, domingo 17 de agosto

Muñoz, quien es conocido por un perfil más sobrio, se limitó a posar y sonreír con los jóvenes beisbolistas que más tarde consiguieron su segundo triunfo en el certamen.