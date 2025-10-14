México vs Ecuador - EN VIVO - Partido amistoso

Esta noche en el estadio Akron de Guadalajara, la Selección Mexicana disputará su último partido de la fecha FIFA de octubre contra su símil de Ecuador, en un partido donde los dirigidos por Javier Aguirre están obligados a limpiar su imagen después de la goleada sufrida contra Colombia en Estados Unidos.

El Tri tendrá una prueba complicada, ya que, a pesar de ser locales en la casa de las Chivas, un mal resultado podría echarles la afición en su contra y empeorar una relación forzada por los resultados irregulares de la Selección Mexicana.

Además, enfrente estará una de las selecciones más complicadas de la actualidad, ya que los dirigidos por Sebastián Beccacece fueron segundos en las Eliminatorias de CONMEBOL rumbo al Mundial 2026, únicamente por debajo de Argentina.

Para este partido, el Vasco adelantó que habrá entre 7 y 8 cambios en la alineación a modo de demostrar que para estar en el 11 titular del Tri se necesitan jugadores con actitud y convencimiento de salir a ganar cada partido sin negociar el esfuerzo.

A continuación, les dejamos el minuto a minuto del encuentro.

MÉXICO VS ECUADOR: MINUTO A MINUTO