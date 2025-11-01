Messi anota golazo en derrota del Inter Miami frente al Nashville en postemporada de la MLS

Un golazo de Lionnel Messi en el minuto 90 no le bastó al Inter Miami este sábado para evitar la derrota por 2-1 en el campo del Nashville, que igualó 1-1 la serie de primera ronda de los 'playoffs' y la llevó al tercer y decisivo encuentro, fijado el próximo fin de semana en Miami.

Messi firmó un gran gol en el minuto 90 con un zurdazo entrado por el primer poste, pero a su equipo le faltó tiempo para completar la remontada, tras los goles de Sam Surridge, de penalti, y de Josh Bauer.

El astro argentino endosó al Nashville el tercer gol en estos 'playoffs' y alcanzó los cuarenta este año. En esta temporada, Messi fue máximo artillero de la MLS con 29 dianas.

Inter Miami y Nashville se vieron las caras por tercera vez en las últimas dos semanas, tras el 'Decision Day' de la última jornada de la etapa regular y el primer cruce de la serie.

El Nashville se encomendó al apoyo del GEODIS Park y tomó una doble ventaja en la primera mitad, de la mano de Surridge, quien transformó con seguridad una pena máxima, y de Bauer, que aprovechó un rebote en el área de penalti tras una jugada a balón parado.

El Inter Miami tuvo oportunidades para igualar. Luis Suárez disparó al poste en la primera mitad y Messi recortó en el noventa, en la primera oportunidad clara que tuvo en sus botas ante la feroz defensa local.

Messi, que renovó la semana pasada su contrato con el Inter Miami hasta 2028, lleva 74 goles con la camiseta del club de Florida, al que llegó en 2023.

El Inter Miami ya ha vivido algo parecido en la última temporada, cuando tenía a Gerardo 'Tata' Martino en el banquillo. En ese caso, ganó el primero en casa al Atlanta United y perdió el segundo en el Mercedes Benz Stadium. El tercer y decisivo encuentro se disputó en el Chase Stadium y el Inter Miami quedó eliminado.

El club de Florida llegaba a esos 'playoffs' como ganador del Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular.