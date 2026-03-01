Mérida WTA 500: Organizadores anhelan que en futuro una mexicana se corone en el certamen

El Mérida WTA llegó a su séptimo y último día de actividades donde la española Cristina Bucsa se coronó como campeona del certamen. Tras la final de singles, Gustavo Santoscoy García, director del torneo destacó los resultados del evento y su crecimiento a futuro, donde espera que más adelante una representante mexicana peleé por el título.

“Sin duda alguna, la cereza en el pastel sería que una mexicana se corone, es algo que todos soñamos, que todos anhelamos, pero es cuestión de tiempo, hay muchas jóvenes que están buscando ese proyecto de ser las mejores jugadoras del mundo”, dijo el directivo al recordar la presencia de raquetas como Renata Zarazúa.

Gustavo Santascoy Garcia, director del WTA 500 confia que en el futuro una raqueta tricolor se lleve el título pic.twitter.com/8Mou4wQZgJ — Universal Deportes (@UnivDeportes) March 2, 2026

“Con Renata lo vimos en su momento, en 2019 le dimos un primer wild card para un WTA 125, hoy está entre las mejores 100; en Querétaro le dimos un wild card a Marián Gómez Pezuela y llega a la final. Es cuestión de tiempo (…) y qué mejor que cerrar ese círculo con un gran resultado, a lo mejor no ganar, pero un gran resultado, con una final o una semifinal sería un gran espectáculo para todos”, agregó.

Sobre el nivel competitivo mostrado por las tenistas a lo largo del certamen, Santoscoy destacó que desde el primer día de acciones se vivieron duelos intensos que llamaron la atención de los aficionados.

“El público se enganchó con las favoritas como Emma Navarro, (Jasmine) Paolini, Zeynep Sönmez y la mexicana Renata, pero creo que el nivel de tenis que vimos fue muy bueno. Las jugadoras que están como campeona y segundo lugar (Magdalena Frech) son las que tuvieron el mejor desempeño en la cancha”, señaló.

