Memes se burlan del América tras derrota frente al Toluca

América fue víctima, una vez más, del Toluca tras caer 2-0 en su visita al Nemesio Díez, lo que significó que el cuadro de Coapa cayera hasta la cuarta plaza de la clasificación y se convirtió en objeto de memes en redes sociales.

Con la ilusión de poder vencer a los Diablos, las Águilas se estrellaron contra el Turco Mohamed y sus pupilos, ocasionando que sus esperanzas de terminas como líderes del torneo se esfumaran.

Paulinho, tricampeón de goleo de la Liga MX, se encargó de abrir el marcador con un potente zurdazo que venció a Malagón, quien más tarde se convertiría en uno de los más criticados del juego. Esta anotación significó la número 12 para su cuenta personal y de esta forma compartió el título de máximo artillero del semestre junto a Joao Pedro y la Hormiga González.

Ángel Malagón erró en su salida en busca de cortar un centro, pero terminó arrollando al delantero portugués, por lo que Luis Enrique Santander señaló penalti a favor de los escarlatas que fue convertido por Helinho.

Uno de los momentos más bizarros del juego, Allan Saint-Maximin arrolló al silbante central, ocasionando reacciones muy divertidas en redes tras lo sucedido.

Mejores memes del Toluca vs América

El gran Saint Maximin no le gana en cuerpo NI A SANTANDER pic.twitter.com/r5WcDvsCNc — Gallardismo (@Gallardism0) November 9, 2025

Una pena terrible, a Santander le cayó un máximin cuando estaba haciendo su chamba.#Toluca Vence al #America

2-0 en el Nemesio pic.twitter.com/U5uZgoY1Z6 — Chilo Sports MX (@Chilo_Sports_MX) November 9, 2025

El Vasco Aguirre anotando las cagadas de Malagón para darle la titularidad del Mundial a Guillermo Ochoa pic.twitter.com/n3QozcKPbV — 𝖄𝖔𝖚𝖓𝖌 𝕶𝖎𝖓𝖌'𝖘 𝖇𝖆𝖇𝖞👑 (@Valdoler0) November 9, 2025

Lo de Malagón es tristisimo. pic.twitter.com/6z48TxvL3s — Hugol ^^ (@Hugol343) November 9, 2025