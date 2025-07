“Me tuve que echar mis ‘tiritos’ para que me aceptaran”: Don Changuito

Nacido el 3 de julio de 1962, Don Changuito enfrentó desde niño los retos de ser una persona de talla baja. Sus padres, preocupados por su desarrollo, lo llevaron a múltiples consultas médicas, donde fue sometido a estudios y tratamientos que él recuerda como una “tortura”, situación que, combinada con las burlas, hizo de su niñez una etapa complicada.

“Mi infancia fue un poco difícil, porque mi mamá y mi papá me veían y me decían que por qué no pasaba de esta altura. Entonces me llevaron al doctor, estuve yendo entre un año o dos hasta los 11 o 12 a puras clínicas, porque mi mamá quería que creciera. Me hacían estudios, como ‘conejillo de indias’”, platicó quien fuera acompañante de Tinieblas, quien al final de un largo viacrucis médico fue diagnosticado con una condición única denominada “semi-acondroplasia”.

Y claramente, el bullying fue una batalla aparte. “En México somos muy dedicados a burlarnos de todo. Yo tenía mucho temor, no salía, iba de la casa a escuela y de la escuela a la casa, y hasta ahí porque me daba pena. Me asomaba al zaguán de mi casa y veía a la gente, pero estaba escondido”.

Sin embargo, su padre lo animó a enfrentar el mundo: “Usted tiene que salir, no tiene que avergonzarse, compórtese como los demás y sígale”, le decía... Así, Don Changuito aprendió a enfrentar sus adversidades: “Como dicen en el barrio, me tuve que echar mis ‘tiritos’ para que me aceptaran y pudiera salir sin ningún problema”.

A pesar de las burlas pasadas, el otrora KeMonito aboga por la empatía: “Las burlas no paran, pero hay que tomarlo por el lado positivo. La gente que es así [buleadores] está peor que nosotros, porque no comprende. Entonces [el bullying] lo dejé, lo pasé y seguí adelante”.

Al final, su resiliencia lo llevó hasta los reflectores de la lucha libre, donde gracias a su baja estatura se convirtió en uno de los personajes consentidos de la lucha libre mexicana, donde ha alternado con las grandes estrellas. Agustín Elías