Como Alushe, Don Changuito marcó época junto a Tinieblas y Capulina, pero tambien fue confundido con un perrito

Antes de ser el icónico KeMonito, Don Changuito comenzó su carrera como Alushe, acompañando a Tinieblas en eventos de lucha libre y programas de televisión como Las Aventuras de Capulina.

Su carisma lo llevó a lugares inesperados, como una exposición canina donde vivió una anécdota inolvidable que aún lo hace reír. “Había una expo canina. El dueño de un local, amigo de Tinieblas, le dijo: ‘Oye, préstamelo, ¿no?, para llamar la atención con la gente’... ‘Pero no tiene nada que ver con los perros’ [contesto, Tinieblas]. Y el amigo dijo: ‘Pero lo conocen y va a llamar la atención’”, así, Don Changuito acudió al evento vestido como Alushe.

“Había ratos que me sentaba en cuclillas y me quedaba quietecito, porque así ya no genero calor. Y veo que viene un señor, que me veía y me veía. Al ratito, se acercó al dueño del local y le dice: ‘oiga, una pregunta. He venido a muchos de estos eventos, pero la verdad ese no sé qué perro es. ¿Qué raza, o qué?’... ‘No, señor, ese no es un perro… ¡Es el mismísimo Alushe!’”. Ante tal aclaración el visitante a la expo no pudo evitar su sorpresa entre risas...

Don Changuito guarda en su corazón grandes recuerdos de sus inicios, al lado de Tinieblas y de Capulina. “Mi mejor recuerdo son los comienzos, con el programa de las Aventuras del Capulina. La gente empezó a llamarnos más, a gritar, pues es algo que siempre me ha gustado, que la gente responda, sobre todo los niños. Cuando me pegaban, había niños que lloraban, o querían pegarle a los luchadores”.

Al preguntarle sobre su relación con Gaspar Henaine, confesó que había una buena camaradería. “La relación era buena, nos llevábamos bien, platicábamos, era puro relajo con él, todo tranquilo. Nunca hubo discordia”. Agustín Elías