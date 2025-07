Lesiones han marcado la carrera de Don Changuito; recuerda los castigos que le propinaron los Headhunters, Último Guerrero y el Vampiro

Don Changuito, antes conocido como KeMonito o Alushe, ha sido un ícono de la lucha libre mexicana durante 45 años. Desde sus inicios como acompañante de Tinieblas, su trayectoria está llena de momentos memorables, pero también de lesiones que han puesto a prueba su resistencia. “No es lo mismo que le caiga un luchador a otro de plancha, del mismo peso, a que me caiga a mí”, mencionó al recordar una anécdota que vivió en una batalla contra los Headhunters, en Toluca. “Uno de ellos me agarra, me lleva al centro del ring y me azota. El otro ya estaba en la tercera cuerda, en la esquina. Se aventó en mortal hacia atrás y me cayó. Pero si yo no hubiera entrenado, hubiera quedado ahí”, expresó el personaje, al aclarar que sus años de entrenamiento junto a gladiadores de estatura convencional le han permitido soportar muchos castigos. “Por eso sigo aquí, claro, con facturas [lesiones] que ya me están cobrando”.

Otro momento que marcó su carrera fueron las patadas voladoras de Último Guerrero, las cuales quedaron grabadas en un video que se convirtió en un hecho viral. “Se me dobló el cuerpo hacia atrás y di toda la vuelta. Me causó algo en la cadera, pero no tan fuerte como se esperaba”, relató el otrora KeMonito, quien también mencionó el riesgo que sufrió luego de recibir un martinete de parte del Vampiro Canadiense. “Lo que me ayudó fueron las piernas del Vampiro, porque está ‘piernón’ y traté de agarrarme de ellas, pero aun así tocó mi cabeza [contra la lona]; sí me aturdió y salí en camilla”, agregó.