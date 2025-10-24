Mazatlán FC vs América: Horario y canales para ver EN VIVO la Liga MX, HOY, viernes 24 de octubre

Después de la dolorosa caída ante Cruz Azul, América recuperó rápido el camino de la victoria y el segundo lugar de la clasificación; sin embargo, el primer gran objetivo aún no llega.

Miguel Vázquez, central de las Águilas, acepta que el liderato es una prioridad a falta de tres jornadas para que finalice la temporada regular del torneo Apertura 2025.

“Queremos terminar en primer lugar. Sabemos que cerrar en nuestra casa, en cualquier instancia es lo mejor para nosotros, el apoyo de nuestra gente en las vueltas siempre nos da muchísima energía y claro que buscaremos el primer lugar. Primero Dios que no se nos lesione nadie más”, declaró el canterano azulcrema.

Lee También Efraín Juárez, sobre las posibilidades de clasificar al Play-In: Somos Pumas y vamos a pelear siempre

El golpe que significó perder el Clásico Joven frente a La Máquina dejó enseñanzas en el Nido, pero el joven central de los emplumados sabe que esos rivales son los que se encontrarán en la Liguilla. Ahora buscan tener un cierre perfecto para terminar mejor posicionados.

Visitar al Mazatlán FC esta noche, recibir a León en el estadio Ciudad de los Deportes y jugar en Toluca la última jornada son los partidos que les restan a las Águilas.

Lee También Pachuca rescinde contrato de la Chofis López en pleno Apertura 2025

¿Cuándo y dónde ver el Mazatlán FC vs América?

América llega a este compromiso como segundo de la clasificación con 30 puntos, sólo dos unidades detrás del líder Toluca; el Mazatlán FC tiene apenas 12 unidades y se encuentra en el sitio 15 de la tabla.

Las Águilas no contarán con cinco de sus jugadores: Henry Martín, Erick Sánchez, Alejandro Zendejas, Isaías Violante y José Zúñiga.