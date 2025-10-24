Mazatlán FC vs América EN VIVO - Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga MX; sigue AQUÍ todas las acciones

Las Águilas del América tienen la misión de salir con los tres puntos del estadio Encanto, en su visita al Mazatlán FC, en actividad de la Jornada 15 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

Con 30 puntos y en busca de la victoria que los mantenga en la parte alta de la clasificación, los de Coapa deben ganar esta noche ante uno de los peores equipos del certamen.

Los azulcrema no contarán con elementos como Henry Martín, José Zúñiga, Erick 'Chiquito' Sánchez, Isaías Violante y Alejandro Zendejas ; sin embargo, no tienen pretextos para no vencer a los Cañoneros.

Por su parte, el Mazatlán FC llega con apenas 12 puntos y ubicados en la posición 15 del torneo Apertura 2025. Una prueba en los papeles, accesible para el cuadro capitalino.

Sigue aquí minuto a minuto todas las acciones del encuentro entre Mazatlán FC y las Águilas del América.