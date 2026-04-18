Max Star con el sueño de llevar su nombre al extranjero

Max Star se ha ganado un lugar en las carteleras principales del CMLL, donde su constancia y entrega lo han convertido en una de las figuras jóvenes más prometedoras.

Luego de conquistar la máscara de Pólvora, el gladiador mantiene viva la ambición de seguir creciendo.

Sus sueños ahora apuntan a levantar títulos y llevar su nombre más allá de las fronteras, convencido de que cada paso dentro del ring lo acerca a la consolidación.

“Sueño con llegar a todo el mundo; ahora ese deseo es posible gracias a las alianzas de la compañía con AEW y NJPW. Me gustaría ser retador de campeonatos y tener la oportunidad de ir a Europa. También me ilusiona encabezar un aniversario”, mencionó.

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