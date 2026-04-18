Max Star busca crecer tras quitar la máscara a Pólvora: Mi vida cambiará

La Arena México fue testigo de un episodio que marcó un antes y un después en la carrera del gladiador Max Star.

Con la máscara de Pólvora en sus manos, tras la función de Homenaje a Dos Leyendas, el joven gladiador del Consejo Mundial de Lucha Libre dio un paso firme hacia la consolidación. Haber dejado sin tapa a uno de los más experimentados de la compañía no sólo representa un triunfo, sino también la oportunidad de abrir camino entre los reflectores que tanto ha buscado.

Con ilusión y determinación, Max Star confía en que este logro lo convierta en un referente habitual para la afición, y que obtenga el reconocimiento que todo luchador sueña alcanzar en el máximo escenario de la lucha libre mexicana.

“Tener la máscara de Pólvora significa más que un simple triunfo en mi carrera, es la oportunidad que había estado buscando para tomar impulso y ganarme un nombre. No ha sido un camino sencillo, pero estoy seguro de que con este resultado todo en mi vida cambiará. Fue la noche más especial de mi carrera”, mencionó en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes.

El esteta, quien expuso por primera vez su incógnita en el ring, reconoció que después de la victoria no pudo contener la emoción y recordó lo difícil que fue llegar a convertirse en luchador profesional.

“Creo que es algo que quedará en la historia de Max Star. Fue la primera vez que expuse mi máscara, es un trofeo. Lloré al final del combate y recordé todos los sacrificios que he hecho para alcanzar los planos estelares. Gracias al esfuerzo y la disciplina, allí está el resultado”.

El enmascarado, quien ahora espera nuevos retos, agradeció al CMLL por la oportunidad.

“Estoy agradecido, fue algo que ni yo me esperaba. Pólvora es un luchador completo. Ambos dimos todo y creo que pude salir adelante gracias a mi juventud”, finalizó.

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