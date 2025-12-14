Martinoli se rinde ante el 'Perro' Bermúdez previo a la Final: "Con el más grande. Leyenda"

La final de vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX, que se disputa en el Estadio Nemesio Díez entre Toluca y Tigres, no solo genera expectación en la cancha, sino también a través de las pantallas de televisión.

Previo al partido entre choriceros y felinos, Christian Martinoli se robó las miradas a través de las redes sociales al publicar una fotografía junto a Enrique Bermúdez, actualmente narrador de TUDN.

A través de su cuenta de Instagram, el narrador de TV Azteca compartió la imagen abrazando al legendario cronista, acompañada de una frase cargada de contundencia.

¿Qué fue lo que escribió el comentarista de TV Azteca sobre el 'Perro' Bermúdez?

"Con el más grande @enriquebermudez_. Leyenda", redactó el narrador estelar de la empresa del Ajusco en una muestra de respeto hacia su colega.

Y es que hay que recordar que durante años han competido ferozmente por los ratings en las transmisiones de futbol mexicano.

Martinoli, voz principal de TV Azteca y ferviente seguidor de los Diablos Rojos del Toluca –que buscan el bicampeonato–, relatará las acciones del encuentro. Por su parte, Bermúdez representa a Televisa, ahora TUDN.

El partido es transmitido por ambas cadenas, simbolizando que las antiguas rivalidades entre televisoras han quedado atrás, lejos de las intensas disputas de antaño entre reporteros.