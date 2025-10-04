Mark Sánchez, exjugador de la NFL, fue apuñalado en Indianápolis el sábado por la madrugada

El exquarterback de los Jets de Nueva York, Mark Sánchez, fue apuñalado en Indianápolis durante la madrugada del sábado. Sánchez, quien hoy trabaja como analista para la cadena Fox, se encontraba en la ciudad para el partido del domingo entre Colts y Raiders en la Semana 5 de la NFL.

“Mark Sánchez fue lesionado en Indianápolis el sábado y se recupera estable en el hospital”, informó Fox a través de un comunicado de prensa. “Agradecemos profundamente al equipo médico su excepcional atención y apoyo. Acompañamos a Mark en nuestros pensamientos y oraciones, y pedimos a todos que respeten su privacidad y la de su familia durante este tiempo”.

TMZ reportó que la llamada a la policía se hizo cerca de las 12:30 horas. El reporte aseguraba que dos personas habían sido lesionadas en la calle, Sánchez — según el medio citado — fue llevado al hospital en condición crítica.

Los Jets enviaron un mensaje para el exjugador de ascendencia mexicana. Sánchez jugó con el equipo neoyorquino de 2009, cuando llegó a la NFL, hasta 2012. “Enviamos nuestros más sentidos pensamientos y cariño a Mark Sánchez y su familia. Deseando una pronta recuperación”, publicó el conjunto de la Gran Manzana en su cuenta de X.

Sánchez jugó además para los Eagles de Filadelfia (2014-15), Cowboys de Dallas (2016) y terminó su carrera con los Redskins de Washington (2018). El egresado de la Universidad del Sur de California disputó 79 partidos en la NFL, 73 como titular y se retiró con marca de 37 victorias por 36 derrotas como titular.