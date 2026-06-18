La Selección Mexicana ya está lista para enfrentar a Corea del Sur en lo que es el duelo más importante de esta primera fase del Mundial 2026, ya que aquí se podría definir al líder del Grupo A, donde también está Sudáfrica y Chequia.

Este jueves, una semana después de la inauguración, el equipo tricolor viaja a Guadalajara para jugar por primera vez un partido de la Copa del Mundo, con el objetivo de regalarle un día inolvidable a los aficionados mexicanos.

Sin embargo, México le hace frente a una "maldición" que los atormenta cuando han sido anfitriones del mundial: no ganar cuando salen del Azteca. En 1970, los aztecas salieron del Coloso de Santa Úrsula al quedar segundos de su sector y se fueron a jugar a Toluca, donde Italia los goleó 1-4.

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Selección Mexicana se presenta esta noche en el estadio Guadalajara. FOTO: IMAGO7

Para la Copa del Mundo de 1986, lograron llegar a cuartos de final, pero ese duelo lo fueron a jugar a Monterrey, donde Alemania Federal los eliminó en penaltis.

El cuadro nacional llegó a la Perla Tapatía en medio de una extraordinaria bienvenida organizada por los aficionados locales, quienes dejaron en claro la ilusión que les genera contar con ellos en sus tierras.

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Para este crucial duelo, Javier Aguirre ya tiene a sus 11 elegidos para enfrentar a los surcoreanos con la esperanza de romper esa supuesta maldición en el estadio Guadalajara.

11 titular de México vs Corea del Sur