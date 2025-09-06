Luis Enrique sufre un accidente en bicicleta; se somete a una operación por fractura

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, se rompió la clavícula en un accidente de bicicleta y pasará por el quirófano, informó la noche del viernes el club francés.

El exfutbolista español, de 55 años y que es un entusiasta del ciclismo, llevó al PSG a conquistar su primer título de la Liga de Campeones la temporada pasada. El equipo ha ganado tres partidos consecutivos para comenzar su defensa del título de la Liga 1.

El club no especificó dónde tuvo lugar el accidente.

“Tras sufrir una caída en bicicleta este viernes, el entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, fue trasladado a urgencias y será operado de una fractura de clavícula”, explicó el PSG en un comunicado. “El club expresa su total apoyo y le desea una pronta recuperación. Se compartirán más actualizaciones a su debido tiempo”.

El próximo partido del PSG es el 14 de septiembre contra el Lens, y tres días después recibe al Atalanta para comenzar la defensa de la Champions.

También el viernes, la estrella del PSG Ousmane Dembélé, salió del campo cojeando tras lesionarse durante un partido de la selección de Francia por las eliminatorias de la Copa Mundial. Se marchó con lo que parecía ser una lesión muscular en la pierna derecha.

