Gianluigi Donnarumma es contratado por el Manchester City; "Este es un club al que cualquier jugador en el fútbol mundial le encantaría unirse"

Manchester City fichó a Gianluigi Donnarumma del Paris Saint-Germain después de vender al veterano portero Ederson Moraes al Fenerbahce el martes, en un cambio que parece alejarse del enfoque de juego del equipo que una vez dominó la Liga Premier.

Donnarumma — uno de los mejores porteros del mundo — fue una figura clave en la carrera del PSG hacia el título de la Liga de Campeones la temporada pasada, pero fue considerado excedente en el club francés tras la firma de Lucas Chevalier del Lille el mes pasado.

City se ha esforzado por Donnarumma, de 26 años, a pesar de que su fortaleza no es sacar el balón desde atrás, lo que típicamente es un requisito clave para los porteros en los equipos dirigidos por Pep Guardiola.

Eso es en lo que Ederson sobresalía, ayudando a revolucionar la posición de portero en el fútbol inglés con su increíble calma bajo presión con el balón en los pies y su capacidad para iniciar ataques desde el fondo. El internacional brasileño tuvo siete asistencias en la Liga Premier — dos más que cualquier otro portero — gracias a sus largos y precisos pases.

Donnarumma es ahora el futuro para el City, después de firmar un contrato de cinco años en lo que describió como un “momento especial y de orgullo”.

“Este es un club al que cualquier jugador en el fútbol mundial le encantaría unirse", dijo el internacional italiano.

“He admirado ver al Manchester City durante muchos años, así que ahora poder jugar para el club es un gran honor y un privilegio."

Aunque potencialmente es un fichaje poco probable por parte de Guardiola, Donnarumma aporta un ganador y líder probado al vestuario del City y una mayor presencia en la portería.