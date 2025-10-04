Luis Díaz anota el tercer gol más rápido en la historia de la Bundesliga

Bayern Múnich firmó una extraordinaria victoria de 3-0 sobre el Eintracht Frankfurt en la Jornada 6 de la Bundesliga, donde Luis Díaz fue el gran protagonista de este duelo coleccionando un gol y una asistencia.

El delantero colombiano sigue demostrando su valía, luego de que el cuadro bávaro pagó alrededor de 75 millones de dólares para traerlo. De momento, Lucho suma seis goles y cuatro asistencias en 10 partidos que ha jugado con el gigante alemán.

En este duelo frente al Frankfurt, el seleccionado cafetero protagonizó un histórico momento al abrir el marcador a los 15 segundos del silbatazo inicial. Manuel Neuer mandó un trazo largo que fue peinado por Harry Kane, la defensa del Eintracht buscó despejar el balón, pero su intento cayó en los pies de Gnabry, quien mandó un centro que fue empujado por Luis Díaz.

De esta forma, el ex del Liverpool le dio la ventaja a su equipo, y de paso se encargó de meterse en la lista de los goles más rápidos en la historia de la Bundesliga.

Díaz participó en la segunda anotación de su club, luego de haber compartido el esférico con Harry Kane, quien no dudó un instante para sacar un potente disparo de fuera del área para ampliar la ventaja del Bayern.

Cerca del final del encuentro, el atacante bávaro firmó su doblete tras una gran acción individual. Luis recibió el balón al dentro del área grande, donde regateó a un defensor y sacó un potente zurdazo que significó su segundo tanto de la noche.

¿Quién anotó el gol más rápido en la historia de la Bundesliga?

La anotación del colombiano se sumó a este selecto grupo en el que está junto a otros dos futbolistas. Giovane Élber posee la marca del gol más rápido de la Primera División del futbol alemán; el delantero brasileño anotó a los 11 segundos frente al Hamburgo en 1998.

El segundo lugar le pertenece al legendario Lothar Matthäus, quien le anotó al Borussia Mönchengladbach en tan solo 13 segundos.