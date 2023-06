Los promotores "se reparten el pastel" en la Selección Mexicana

Cuando Diego Cocca llegó a la dirección técnica de la Selección se aseguró que Christian Bragarnik, promotor argentino señalado por prácticas algo oscuras en su carrera, hizo del control del equipo mexicano. Mas la realidad es que, en apariencia, no fue así, porque ningún jugador llamado por Cocca a Nations League y Copa Oro es de Score Futbol, la empresa de representación que lidera el famoso agente. Es más, Bragarnik sólo tiene a siete jugadores representados en México; ninguno de ellos es seleccionado.

Entonces, si de “dominio de promotores” se habla en este universo de 25 futbolistas (por la llegada de Roberto Alvarado y Diego Lainez) heredado a Jaime Lozano para la Copa Oro, la empresa que tiene el “control” es Pitz Group, dirigida por el mexicano Alejandro López Martínez, que se dice está muy ligada con el América.

Pitz Group tiene a siete jugadores en el grupo: Henry Martín y Ángel Malagón, del América; Víctor Guzmán de Rayados, Erick Sánchez, de Pachuca; Diego Lainez, de Tigres, Alexis Vega y Toño Rodríguez, de Tijuana.

Detrás está Promofut, empresa liderada por Eduardo Hernández —quien por años llevó la carrera de Rafael Márquez—, que tiene a cuatro: Edson Álvarez y Jorge Sánchez, del Ajax; Sebastián Córdova, de Tigres, y Roberto Alvarado, de Chivas. Otras agencias presentes en el Tricolor son Cantera Latina, de Matías Bunge; Promanage, de Jorge Berlanga; Elite Sport, de Manfredi Caleca; Primo Tempo, PFC Agenor, VS Energy y You First. El único jugador del Tricolor sin una agencia de representación detrás es Santiago Giménez, quien dejó a Matías Bunge.