Los Piratas de Campeche terminan con el invicto de los Diablos Rojos del México en postemporada; ganaron en el Harp Helú

Los Piratas son sinónimo de rebeldía, de desafío, son hombres sin ley que en el lugar en donde se paran generan caos y miedo. Sin respetar coronas ni jerarquías, así fue como la novena de Campeche se plantó en el Estadio Alfredo Harp Helú y terminó con el invicto de los Diablos Rojos del México en la postemporada tras derrotarlos 4-2 en el primer juego de la Final de Zona Sur.

La novena escarlata llegó a la cita con ocho victorias consecutivas en los playoffs del centenario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) hasta que se encontró con el equipo que dirige el estadounidense Daren Brown. Osados, irrespetuosos y sobre todo aguerridos, los Bucaneros le robaron el triunfo a los Pingos en su casa.

Campeche vino de atrás en la pizarra para someter al conjunto capitalino, que se fue arriba (1-0) en la pizarra con sencillo productor del dominicano Robinson Canó. Fue un cuadrangular de dos carreras del veterano Chris Carter en la parte alta del cuarto inning el que le dio la vuelta al marcador. El estadounidense Río Ruiz sería el encargado de empatar de nueva cuenta la pizarra en la parte baja del mismo episodio.

Los Piratas rompieron el empate con elevado de sacrificio del exligamayorista Cal Mitchell que llevó a Christian Ibarra de tercera a home para romper el empate y darle a Campeche la ventaja que no soltaría más en el encuentro. Para la parte alta del séptimo rollo, el mismo Ibarra extendió la ventaja (4-2) en un error de fildeo que se cargó al jardinero izquierdo de los Diablos, Julián Ornelas, quien chocó con Allen Córdoba.

“El equipo de nosotros es un equipo aguerrido”, mencionó el receptor dominicano Francisco Peña tras la victoria. “No nos importa lo que están pensando de nosotros. Que no vamos a ganar, que somos el caballo negro. Tenemos mentalidad positiva, una mente de guerreros, de piratas que no les importa nada”, añadió.

Diablos y Piratas se enfrentan este domingo en el Estadio Alfredo Harp Helú en el segundo juego de la Final de Zona Sur; mientras que en el Norte, Sultanes de Monterrey y Charros de Jalisco comenzarán la pelea por un boleto a la Serie del Rey.

