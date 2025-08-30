Diablos Rojos del México inician batalla por el título de la Zona Sur; hoy reciben a Piratas de Campeche

Esta tarde, el estadio Alfredo Harp Helú abrirá sus puertas para el primer duelo de la final de la Zona Sur entre los Diablos Rojos del México y los Piratas de Campeche, en la Liga Mexicana de Beisbol.

Lorenzo Bundy, manager del conjunto escarlata, mostró gran respeto por la novena que enfrentará en la antesala de la Serie del Rey. Mientras los Pingos tuvieron suficientes días de descanso, luego de concretar la barrida sobre los Pericos de Puebla el lunes, el conjunto de Campeche apenas concluyó su victoria en la Serie de Zona contra los Guerreros de Oaxaca, que terminó en siete juegos, antenoche.

“No es el mismo equipo al que enfrentamos en la temporada. Tienen un rato jugando muy buen beisbol. Fue el primero de la Liga en pitcheo. Hizo algo muy difícil, que fue ir a Oaxaca y ganar los dos juegos”, mencionó Bundy.

El timonel había confesado no haber visto la serie entre los Pericos y los Piratas en el primer Playoff, al no haber riesgo de eliminación entre ambos equipos. Para la siguiente fase, Bundy no se pudo dar el lujo de ignorar al que sería su siguiente rival, por lo que tuvo que ver —incluso a doble pantalla— los duelos entre Campeche y Oaxaca. “Fue distinto, porque la serie entre Campeche y Puebla la jugaron sin ganas. Ahora, si pierdes, te vas a tu casa. Entonces, fue un poco más interesante y tuve que buscar información para nosotros”, mencionó.

Ante la confianza que pueda representar seguir invictos en la postemporada, el manager de los Diablos Rojos envió un contundente mensaje a su afición: “Estamos invictos en los Playoffs, y tal vez sea muy fácil para la gente pensar que será una serie fácil, pero no lo será, de ninguna manera”.