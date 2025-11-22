Los mexicanos Rodrigo Pacheco y Alex Hernández se coronan en el Challenger de Guayaquil

Los mexicanos Rodrigo Pacheco Méndez y Alex Hernández se proclamaron este sábado campeones de dobles del Challenger ATP Tour Ciudad de Guayaquil, Ecuador, mientras que el paraguayo Daniel Vallejo y el peruano Juan Pablo Varillas accedieron a la final y disputarán el título de sencillos el domingo.

Los mexicanos se impusieron por 7-5 y 6-3 a la pareja compuesta por el argentino Luciano Ratti y el brasileño Víctor Lemondy Pagotto, adjudicándose 75 puntos para la clasificación de dobles de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

La sorpresa por las semifinales la propinó el peruano Varillas al imponerse por 6-4 y 6-4 al campeón defensor del torneo del año pasado, el argentino Federico Agustín Gómez.

Por lo que Varillas, de 30 años, saldrá este domingo en procura del octavo título en la disputa de Challenger ATP Tour.

Mientras tanto, el paraguayo Vallejo venció por 4-6, 6-2 y 6-3 al ecuatoriano Álvaro Guillen, en un partido intensamente disputado, donde la presión que pusó el ecuatoriano no le bastó para frenar la precisión y técnica de Vallejo.

Vallejo, de 21 años, saldrá por el tercer título de sencillos, pues en 2024 logró el primero en Sao Leopoldo, Brasil, y el pasado 20 de octubre se adjudicó el segundo en la ciudad brasileña de Curitiba.