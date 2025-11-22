Arturo Elías Ayub revela uno de sus más grandes sueños: “Me gustaría mucho ser presidente de la FIFA”

A lo largo de la historia, ha habido nueve presidentes de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés).

El francés Robert Guerin fue el primero en asumir el cargo como el máximo dirigente de la FIFA, pero únicamente ocupó el cargo durante dos años.

En la actualidad, Gianni Infantino es el presidente y está por cumplir una década al frente, desde que se convirtió en el sucesor de Joseph Blatter.

Cada mandatario tiene un periodo de cuatro años, con el derecho de tener dos elecciones inmediates, por lo que la etapa del suizoitaliano está cada vez más cerca de finalizar.

Recientemente, un empresario mexicano reveló que uno de sus más grande sueños es convertirse en el presidente del máximo organismo del futbol a nivel mundial.

Arturo Elías Ayub, actual director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y de la Fundación TELMEX, compartió que estaría dispuesto a ocupar el cargo que actualmente ostenta Gianni Infantino.

En entrevista para el canal de YouTube de Jorge “Burro” Van Rankin, N Estado Burresco, el yerno de Carlos Slim habló sobre los trabajas que le gustaría ejercer en algún momento, si se le diera la oportunidad.

“Te voy a decir tres chambas que me gustarían. La que más me gusta es ser director de la Fundación TELMEX y poderle dar de comer a ocho millones de personas, pero, si no tuviera esa, me gustaría ser presidente de Disney; es una chamba que no sé por qué me gustaría mucho o presidente de la FIFA”, aceptó Arturo Elías Ayub.

El empresario mexicano platicó acerca de su deseo de estar al frente del organismo que rige el futbol en el mundo, a lo que el actor y comediante reaccionó con asombro y le cuestionó que por qué no se lanzaba.

“¿Presidente de la FIFA? ¿Neta? ¿Por qué no tiras para allá? Si hay gente en la FIFA de dudosa procedencia, eso no lo dices tú, lo digo yo, no te preocupes”, mencionó el Burro Van Rankin.

Cabe resaltar que Arturo Elías Ayub tiene experiencia dentro del mundo del futbol, al haber sido presidente del Patronato del Club Universidad Nacional, cuando los Pumas conquistaron el bicampeonato.

Además, fue presidente del León cuando volvió a la máxima categoría del futbol mexicano y fue adquirido por Grupo Carso.