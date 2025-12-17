Los Dolphins le quitan la titularidad a Tua Tagovailoa y se la dan al novato Quinn Ewers

Mike McDaniel, entrenador de los Miami Dolphins de la NFL, informó este miércoles que Tua Tagovailoa dejará de ser el pasador titular del equipo, posición que ocupará el novato Quinn Ewers para ampliar sus opciones de volver al triunfo.

"El equipo necesita, y yo busco, un 'quarterback' con convicción. La decisión es complicada, pero simple. Creo que Quinn le da a este equipo la mejor oportunidad de ganar. Zach Wilson lo respaldará y Tua será el de emergencia", afirmó el 'coach'.

McDaniel tomó la decisión de degradar a Tagovailoa como tercer mariscal de campo luego de la derrota del equipo del lunes pasado 28-15 ante los Pittsburgh Steelers, que lo dejó fuera de los 'playoffs'.

El desempeño de Tua en el juego fue errático; sumó dos pases de anotación, una intercepción y cuatro capturas.

"Necesitamos un juego más contundente en la posición de pasador y pienso que Quinn, a pesar de que es un novato, puede ofrecernos eso. Su mayor convicción impactará a sus compañeros. Nuestro objetivo es ganar los últimos tres partidos; hoy estamos enfocados en los Bengals", señaló el entrenador.

Los Dolphins confiaban en que Tagovailoa, seleccionado en la primera del Draft 2020, sería el pasador indicado para romper la racha de dos años de ausencia que tienen sin clasificar a 'playoffs', pero el 'quarterback' de 27 años ha tenido una de las peores campañas en sus seis años de carrera.

Ha conectado 18 anotaciones y ha sufrido 15 intercepciones, el peor registro de la liga en pérdidas de balón, algo que no se espera de uno de los pasadores mejor pagados de la NFL que el año pasado firmó un contrato por cuatro años y 212.4 millones de dólares.

"Estoy decepcionado, pero es algo que se escapa a mi control. Mi objetivo en este momento es ayudar en lo que pueda a quien sea que esté como 'quarterback' titular", dijo un desconcertado Tagovailoa al final de la práctica del equipo.

Dejar a Tua en la banca también es una medida de protección para un mariscal de campo que ha sufrido múltiples conmociones cerebrales en su carrera, aunque las palabras de Mike McDaniel evidenciaron mucha molestia por su bajo rendimiento.

Quinn Ewers, de 22 años reclutado en la séptima roda del Draft de abril pasado, tomará el mando de la ofensiva de los Dolphins este domingo cuando reciban a los Cincinnati Bengals, en un partido en el que ambos equipos ya están eliminados.

